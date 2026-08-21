Uçak seyahatlerindeki basınç değişimleri ve taşıma sırasındaki sarsıntılar; şampuan, duş jeli ve parfüm gibi kozmetik ürünlerin kapaklarından sızarak eşyalara zarar vermesine yol açıyor. Bu tür sıvı dökülmelerinin önüne geçmek amacıyla esnek kauçuk balonlar ek bir sızdırmazlık tabakası olarak kullanılıyor.

YÖNTEM KAPAK ÜZERİNDE SIKI MÜHÜR SAĞLIYOR

Sızdırmazlık sağlamak için şişe kapağının genişliğine uygun boyutta bir balon seçilerek ağız kısmından yaklaşık iki santimetre içeriden kesiliyor. Elde edilen esnek parça gerdirilerek doğrudan şişe veya kutu kapağının üzerine geçiriliyor.

Kapağı sıkıca kaplayan kauçuk tabaka, basınç oluşturarak kapağın açılmasını ve sıvının dışarı sızmasını engelliyor. Küçük parfümlerden büyük şampuan kutularına kadar tüm kaplarda uygulanabilen yöntem, bavul içindeki eşyaların kirlenme riskini ortadan kaldırıyor.