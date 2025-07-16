İstanbul Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi genç kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda aralarında eski polis memuru C.K'nin (38) de bulunduğu 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Toplam 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VALİZLE TAŞIDIKLARI ANLAR

Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulması binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.

OLAY

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarındaki bir valiz içinde bulunmuştu. Tokyaz'ın darbedilerek öldürüldüğü ve sonrasında valize konularak taşındığı belirlenmişti.

Cinayetle ilgili aralarında eski polis amiri Cemal Koç'un da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Ablası Esra Tokyaz, Kanarya Asayiş Büro Amirliği'nden arandığını ve ifade vermeye çağrıldığını belirtmişti.

Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile "evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını" ifade etmişti.

Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını aktaran Esra Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirmişti.