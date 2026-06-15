VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare BOTAŞ Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/06/2026
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :
2026/198 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 62 PARSEL
2026/199 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 73 PARSEL
2026/200 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 100 PARSEL
2026/201 ESAS VAN İPEKYOLU DEĞİRMENKÖY MAH 101 ADA 36 PARSEL
2026/202 ESAS VAN İPEKYOLU DEĞİRMENKÖY MAH 101 ADA 33 PARSEL
2026/203 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 72 PARSEL
2026/206 ESAS VAN İPEKYOLU DEĞİRMENKÖY MAH 116 ADA 3 PARSEL
2026/207 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 71 PARSEL
2026/208 ESAS VAN İPEKYOLU DEĞİRMENKÖY MAH 101 ADA 14 PARSEL
2026/209 ESAS VAN EDREMİT ANDAÇ MAH 127 ADA 72 PARSEL
2026/210 ESAS VAN EDREMİT KÖKLÜ MAH 117 ADA 59 PARSEL
2026/211 ESAS VAN EDREMİT DÖNEMEÇ MAH 9235 ADA 3 PARSEL
2026/212 ESAS VAN EDREMİT KÖPRÜLER MAH 159 ADA 102 PARSEL
2026/213 ESAS VAN EDREMİT KÖPRÜLER MAH 163 ADA 67 PARSEL
2026/214 ESAS VAN EDREMİT KÖPRÜLER MAH 163 ADA 97 PARSEL
2026/215 ESAS VAN EDREMİT KÖPRÜLER MAH 163 ADA 115 PARSEL
2026/216 ESAS VAN EDREMİT KÖPRÜLER MAH 163 ADA 120 PARSEL
2026/217 ESAS VAN EDREMİT TAŞKONAK MAH 101 ADA 102 PARSEL
2026/218 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 66 PARSEL
2026/219 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 53 PARSEL
2026/220 ESAS VAN EDREMİT TAŞKONAK MAH 101 ADA 105 PARSEL
2026/221 ESAS VAN EDREMİT TAŞKONAK MAH 101 ADA 82 PARSEL
2026/222 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 254 PARSEL
2026/223 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 126 ADA 1 PARSEL
2026/224 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 126 ADA 2 PARSEL
2026/226 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 99 PARSEL
2026/227 ESAS VAN İPEKYOLU DEĞİRMENKÖY MAH 102 ADA 3 PARSEL
2026/228 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 78 PARSEL
#ilangovtr Basın no ILN02487004