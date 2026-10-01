VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN
ADLİ YARDIMLIDIR
ESAS NO : 2025/2055 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan 2025/2055 Esas sayılı gaiplik davasında;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Muhammed ELVER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 46393278350
ADI SOYADI : Muhammed ELVER
BABA ADI : Abdullah
ANA ADI : Saliha
DOĞUM TARİHİ : 01/10/1997
DOĞUM YERİ : VAN
#ilangovtr Basın no ILN02561535