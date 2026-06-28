Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayın meydana geldiği ilk günden itibaren süreci takip eden Van Barosu, bugün yaptığı yazılı açıklamayla dosyadan çekilme kararı aldığını kamuoyuna bildirdi.

BABA İLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURULAMADIĞI BELRTİLDİ

Baro tarafından yapılan açıklamada, olayın şüpheli yönlerinin ortaya çıkarılması ve adaletin tecelli etmesi amacıyla bugüne kadar gerekli tüm hukuki girişimlerin titizlikle yapıldığı ifade edildi. Gelinen aşamada, merhume Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in adalet mücadelesinde yaşadığı derin ruhsal yıpranmanın, dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varıldığı aktarıldı.

BARODAN "HAK KAYBI OLMAMASI ADINA ÇEKİLDİK" AÇIKLAMASI

Açıklamada, babanın içinde bulunduğu zorlu sürecin anlayışla karşılandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak, dosyadan çekilme kararı alınmıştır." Söz konusu kararın adalet arayışından geri adım atıldığı anlamına gelmediğini belirten Van Barosu, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusunu kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.