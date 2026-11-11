Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde, önceki maçta elde ettikleri 3-0'lık galibiyetin Türkiye'yi ezdikleri anlamına gelmediğini söyledi.

Van Bommel ve Belçikalı futbolcu Youri Tielemans, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Van Bommel, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirtti.

Belçika Teknik Direktörü, "Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Geçen 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansı oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız, ekibi de ona göre hazırladık" diye konuştu.

LUKAKU'YU PAZAR GÜNÜNE HAZIRLAMAK İSTİYORLAR

Romelu Lukaku'nun İzmir'e getirilmemesine de değinen Van Bommel, oyuncunun kalçasındaki sakatlık nedeniyle riske edilmediğini söyledi.

Lukaku'nun durumunu yakından takip ettiklerini belirten Van Bommel, "Lukaku, kalçadan hasar gördü. Burada da çok kas ve sinir var. Dün antrenmanlara da geldi, ikimiz bu maça gelmemesinin daha doğru olacağına karar verdik. Pazar günü için hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.