UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 3’üncü maçında yarın TSİ 21.45’te Türkiye’yi konuk edecek Belçika’da teknik direktör Mark van Bommel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. van Bommel, “Her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir maç çünkü evimizde oynuyoruz. Gruptaki üçüncü maçımız. Türkiye’nin grupta puanı yok. Kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye’nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, ABD, Fransa ve İtalya, ABD’ye karşı oynadılar. Birini kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar, gole çeviremediler ama her seferinde şunu görüyoruz çok iyi oyuncuları var. Bazı önemli oyuncuları da eksik” diye konuştu.

‘TROSSARD YARIN OYNAYABİLECEK’

Leandro Trossard’ın Türkiye maçında oynayacağını ifade eden 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, “Diego Moreira yarın oynayamayacak, onun dışında tüm takım olarak hazırız. Leandro Trossard da aramıza katıldı ve maça hazır. Trossard yarın oynayacak onu yazabilirsiniz. Bir hafta boyunca antrenman yapamadı. Bir Avrupa maçında sakatlığı vardı ama yarın oynayabilecek” ifadelerinde bulundu.

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, "Yarın Lukaku'yu sahada görecek miyiz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Her maç farklıdır. Neye ihtiyacımız var ve şu an hangi durumda bulunuyoruz buna bakmamız gerekiyor. Romelu oynamayacak diye bir kaide yok. Yaklaşık 10 gündür antrenman yapıyoruz. Oynamazsa sıkıntı olmayacaktır. Fransa maçında kaleden uzakta oynamıştı, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Birine oynama sözü verdiğinizde arkasında durmanız gerekiyor ama hiçbir zaman hiçbir oyuncuya oynama sözü vermedim.”

‘LUKAKU İÇİN YAKIN BİR ZAMANDA İSTANBUL’A GİTTİM’

Romelu Lukaku ile yüz yüze görüşmek ve durum analizi yapmak için İstanbul’a geldiğini aktaran van Bommel, "Lukaku ile konuşmak için yakın bir zamanda İstanbul’a gittim, görüntülü de konuştuk. Durum analizi yaptık, Romelu’nun belirli şeyleri yapamadığını söyleyemem. Fenerbahçe'de çok oynamıyor, uzun dakikalar almıyor. Bu durumda hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Elbette ki kanatlardan hız kazanmak bu maçta önemli olabilir. İlk defa uzun süre oynamayışı da benim için sıkıntı değil. Lukaku'nun oynayıp oynamaması sizin için daha büyük bir konu olabilir ama milli takımımız içinde bir sorun oluşturmuyor. Romelu tarzında çok fazla oyuncumuz yok. Fenerbahçe’de ilerleyen dönemde daha fazla oynayabilmesi de bizim için önemli” diye konuştu.

‘OYNAMASI HİÇBİR SORUN TEŞKİL ETMİYOR’

“Lukaku'nun yarın Türkiye'ye karşı oynayacak olması onun için özel bir anlam taşıyor mu?" sorusunu cevaplayan Mark van Bommel, şöyle konuştu:

"Hayır öyle bir şey hissetmedim, hiçbir sorun teşkil etmiyor. Türkiye, San Marino ya da Fransa’ya karşı oynaması onun için bir fark oluşturmuyor. Türk basını oynayıp oynamayacağını önemsiyor olabilir ama kendisi için bir sorun oluşturmuyor. Fenerbahçe’de kendisini iyi hissediyor. Gruptaki atmosferi harika. Tüm oyuncular gibi rahat maçı bekliyor. Her zaman oynamak isteyen 24 oyuncumuz var. Romelu birçok takımda oynadı, kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı.”