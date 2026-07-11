VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Kıyıcak, Mahallesinde bulunan aşağıda listede belirtilen 29 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesinin 03.07.2026 tarih ve 207 sayılı Meclis Kararı gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 22.07.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 3: İşin muhammen bedeli tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN LEJANT MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT % 3 İHALE TARİH VE SAATİ 1 KIYICAK 10412 1 20450,00 KONUT ₺102.250.000,00 ₺3.067.500,00 22.07.2026 10.00 2 KIYICAK 10412 5 23197,29 KONUT ₺115.986.450,00 ₺3.479.593,50 22.07.2026 10.00 3 KIYICAK 10413 5 14166,33 KONUT ₺70.831.650,00 ₺2.124.949,50 22.07.2026 10.00 4 KIYICAK 10413 4 14150,00 KONUT ₺70.750.000,00 ₺2.122.500,00 22.07.2026 10.00 5 KIYICAK 10413 2 14350,00 KONUT ₺71.750.000,00 ₺2.152.500,00 22.07.2026 10.00 6 KIYICAK 10413 1 14352,54 KONUT ₺71.762.700,00 ₺2.152.881,00 22.07.2026 10.00 7 KIYICAK 10419 1 14385,67 KONUT ₺71.928.350,00 ₺2.157.850,50 22.07.2026 10.00 8 KIYICAK 10419 2 14380,00 KONUT ₺71.900.000,00 ₺2.157.000,00 22.07.2026 10.00 9 KIYICAK 10419 4 17250,04 KONUT ₺86.250.200,00 ₺2.587.506,00 22.07.2026 10.00 10 KIYICAK 10419 5 16459,26 KONUT ₺82.296.300,00 ₺2.468.889,00 22.07.2026 10.00 11 KIYICAK 10399 1 15891,57 KONUT ₺75.484.957,50 ₺2.264.548,73 22.07.2026 10.00 12 KIYICAK 10399 3 19846,03 KONUT ₺94.268.642,50 ₺2.828.059,28 22.07.2026 10.00 13 KIYICAK 10399 5 17250,00 KONUT ₺81.937.500,00 ₺2.458.125,00 22.07.2026 10.00 14 KIYICAK 10399 6 17304,22 KONUT ₺82.195.045,00 ₺2.465.851,35 22.07.2026 10.00 15 KIYICAK 10402 1 21840,29 KONUT ₺103.741.377,50 ₺3.112.241,33 22.07.2026 10.00 16 KIYICAK 10420 7 13800,00 KONUT ₺65.550.000,00 ₺1.966.500,00 22.07.2026 10.00 17 KIYICAK 10420 5 23052,00 KONUT ₺109.497.000,00 ₺3.284.910,00 22.07.2026 10.00 18 KIYICAK 10420 3 24150,00 KONUT ₺114.712.500,00 ₺3.441.375,00 22.07.2026 10.00 19 KIYICAK 10420 2 24059,14 KONUT ₺114.280.915,00 ₺3.428.427,45 22.07.2026 10.00 20 KIYICAK 10420 1 17250,13 KONUT ₺81.938.117,50 ₺2.458.143,53 22.07.2026 10.00 21 KIYICAK 10404 3 14912,36 KONUT ₺70.833.710,00 ₺2.125.011,30 22.07.2026 10.00 22 KIYICAK 10404 4 15555,21 KONUT ₺73.887.247,50 ₺2.216.617,43 22.07.2026 10.00 23 KIYICAK 10405 1 18723,57 KONUT ₺88.936.957,50 ₺2.668.108,73 22.07.2026 10.00 24 KIYICAK 10433 6 3000,00 TİCARET ₺24.000.000,00 ₺720.000,00 22.07.2026 10.00 25 KIYICAK 10433 7 3495,64 TİCARET ₺27.965.120,00 ₺838.953,60 22.07.2026 10.00 26 KIYICAK 10433 8 4000,00 TİCARET ₺32.000.000,00 ₺960.000,00 22.07.2026 10.00 27 KIYICAK 10433 9 5000,00 TİCARET ₺40.000.000,00 ₺1.200.000,00 22.07.2026 10.00 28 KIYICAK 10433 10 3000,00 TİCARET ₺25.500.000,00 ₺765.000,00 22.07.2026 10.00 29 KIYICAK 10433 11 3000,00 TİCARET ₺25.500.000,00 ₺765.000,00 22.07.2026 10.00



MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; %25’i Bir (1) taksit peşin olmak üzere 6 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır.

MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler İçin;

a- Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

c- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d- Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (20.000,00 TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

e- Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Teminat Mektubu % 3 T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Van Büyükşehir Belediyesi IBAN: TR 090001200933900007000001 Hesabına yatırılacak)

f- Yer görme belgesi,

g- Noterden İmza Sürgüsü,

h- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

i- Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

j- İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

k- Devlet İhalelerine katılmaktan (EKAP) yasaklı olmadığına dair yazılı beyan.

Tüzel Kişiler için;

a- Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b- Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (20.000,00 TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

c- Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Teminat Mektubu % 3 T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Van Büyükşehir Belediyesi IBAN: TR 090001200933900007000001 hesabına yatırılacak)

d- Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

e- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

f-Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü

g- Yer görme belgesi,

h- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

i- Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

j- Devlet İhalelerine katılmaktan (EKAP) yasaklı olmadığına dair yazılı beyan.

k- Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)

l- İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

MADDE 8: İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 22.07.2026 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.





İLAN OLUNUR



#ilangovtr Basın no ILN02506811