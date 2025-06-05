Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda TFF 2’nci Lig’de final heyecanı yaşandı. Zorlu play-off maçlarının ardından rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Doğu’nun iki takımı Van Spor FK ile Batman Petrol Spor, Kayseri’de TFF 1’inci Lig’e yükselmek için karşı karşıya geldi.

Nefeslerin tutulduğu büyük final maçının normal süresi 0-0 berabere bitti. 15'şer dakikalık iki uzatma dakikalarında her iki takımdan da gol gelmeyince penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarını Van Spor FK'nın 5-4 kazanmasıyla taraftarlar iki gün boyunca sokağa dökülerek sevinç gösterilerinde bulundu. Van Spor FK, takımlarına sahip çıkan Vanlı vatandaşları bir araya getirmek için Atatürk Şehir Stadyumu'nda kutlama programı düzenledi. Van Spor FK forması giyen binlerce taraftarlar, takımlarını lehine tezahüratlar yapıp, çalınan müzik eşliğinde halay çekti.

Sanatçı Celal Yarıcı, Mehmet Öndül, Şiyar Bervari'nin sahne aldığı kutlama programında seremoni için sahneye çağrılan Van Spor FK takımı, kulüp yönetici ve futbolcuları büyük alkış aldı. Futbolcu ve yöneticiler, şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, taraftarlar 'Şampiyon Vanspor' tezahüratları yaptı. Seremonide Van Spor FK'nın kulüp yöneticileri de şampiyonluk pastası kesti.

Kutlama programında konuşan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, 25 yıl aradan sonra TFF 1'nci Lig’e yükselmenin gururunu Van halkıyla coşkuyla kutladıklarını söyledi.