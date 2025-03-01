Erciş Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliklerine bağlı görevlilerin, Balık Bendi Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen tespit edildi.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Polis, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürüyor, operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor.