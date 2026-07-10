İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, kentte illegal yollardan uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BAKANLIK OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

Söz konusu uyuşturucu sevkiyatının engellenmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yürütülen koordineli teknik ve fiziki çalışmaların ardından, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir TIR takibe alınarak durduruldu.

333 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince durdurulan TIR'da gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 333 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.