Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Van Valiliği, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk olmadığını, ekiplerin sahada taramalarını sürdürdüğünü bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2026
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2026-04-04
Saat:08:52:42 TSİ
Enlem:38.83278 N
Boylam:43.54194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Mu3eqk1JyJ@AFADBaskanlik @trthaber @anadoluajansi