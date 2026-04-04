Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Van Valiliği, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk olmadığını, ekiplerin sahada taramalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan depreme ilişkin açıklama geldi. Saha tarama çalışmanın devam ettiğini bildiren AFAD, olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. 

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

“AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir.” açıklamasında bulunan Çiftçi, “Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır.” paylaşımını yaptı.