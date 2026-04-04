Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Van Valiliği, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk olmadığını, ekiplerin sahada taramalarını sürdürdüğünü bildirdi. Gelişmeleri takip ediyoruz... #DEPREM

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Tuşba (Van)

Tarih:2026-04-04

Saat:08:52:42 TSİ

Enlem:38.83278 N

Boylam:43.54194 E

Derinlik:7 km

Detay:https://t.co/Mu3eqk1JyJ@AFADBaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2026

