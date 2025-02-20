Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye devam ediyor.

Ünseli Mahallesi’nde yapılan denetim sırasında, Jandarma ekipleri şüpheli bir tırı durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda, aracın dorsesinde 69 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenlerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

Olayla ilgili olarak E.T., B.Ö., S.Ş., M.G. ve F.K. isimli kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için ilgili mercilere teslim edildi.