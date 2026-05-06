Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) yapıldı.

Törene protokol anonslarında yapılan hatalar damga vurdu.

Sunucu anons esnasında Adalet ve Kalkınma Partisi için "AKP" ifadesini kullandı; AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın ismini de "Abdullah Arvas" şeklinde telaffuz etti.

Peş peşe gelen bu 'hatalı' anonsların protokolde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.

AKP'Lİ BAŞKAN SAHNEYE ÇIKMADI

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, yaşananların ardından Abdulahat Arvas'ın sahneye çıkmadığı iddia edildi.

Ayrıca program sırasında rektörün devreye girdiği ancak akışta herhangi bir düzeltme yapılmadığı aktarıldı.