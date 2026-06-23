Van’da devriye görevi yapan jandarma aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi şu sözlerle duyurdu;
"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur."
Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur.June 23, 2026
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Kazada yaralanan Jandarma personelimize de… pic.twitter.com/foxfpla2LL