Van’da devriye görevi yapan jandarma aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi şu sözlerle duyurdu;

"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur."

 