Van'ın Özalp ilçesinde iki köy arasında bulunan 6 cansız beden, bölgede hareketliliğe neden oldu. Mültecilere ait olduğu belirtilen cenazeler, köylülerin dikkati sayesinde fark edildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

KÖYLÜLER MUHTARA HABER VERDİ

Amida Haber'in aktardığına göre, Yukarı Turgalı ile Aşağı Turgalı (Ahruk) köyleri arasında cansız bedenleri gören köylüler, durumu Yukarı Turgalı Köyü Muhtarı Dündar Taylan'a bildirdi. Taylan da ihbar üzerine jandarmaya haber verdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, bulunan 6 kişinin cansız bedeniyle ilgili inceleme başlattı.

İKİ KÖYÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Amida Haber'e konuşan Muhtar Dündar Taylan, köylülerin kendisini arayarak bölgede cenazeler bulunduğunu söylediğini ve bunun üzerine jandarmaya bilgi verdiğini belirtti.

Jandarmanın olay yerindeki çalışmaları devam ederken, incelemeler kapsamında Yukarı Turgalı ve Aşağı Turgalı köylerinin giriş ve çıkışlarının kapatıldığı bildirildi.

Cansız bedenleri bulunan kişilerin kimlikleri ve ölüm nedenleri henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.