Van’ın Muradiye ilçesi Erciş kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Van istikametine doğru seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.