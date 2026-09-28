Van Tuşba'da bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda 7'nci sınıfa giden bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle gelmesiyle korku dolu anlar yaşandı.
Van Olay'da yer alan habere göre, durumu fark eden vatandaşlar, öğrencinin getirdiği silaha el koyarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.
VELİLER OKULA AKIN ETTİ
Yaşanan olayın ardından durumu öğrenen çok sayıda veli de okula gelerek çocukları hakkında bilgi almaya çalıştı.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, silahın okula nasıl getirildiğine yönelik inceleme başlatıldı.