Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Van-Bitlis kara yolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ACK 344 plakalı otomobil ile 13 AHH 552 plakalı TIR henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden trafik akışına açıldı.

