Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi'nde yer alan bir yaylada, çoban köpeğinin önce tilkiye, ardından da iki küçükbaş hayvana saldırdığı ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İpekyolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpekten ve ölen tilkiden numuneler aldı. Alınan numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda köpekte kuduz hastalığı saptandı.

ARITOPRAK MAHALLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Kuduz vakasının kesinleşmesinin ardından İlçe Kaymakamlığı başkanlığında toplanan İlçe Hayvan Zabıta Komisyonu, Arıtoprak Mahallesi’ni karantina bölgesi ilan etti. Alınan karar doğrultusunda mahalle genelinde hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Belediye ekipleri de bölgedeki vatandaşlara yönelik hastalık ve alınması gereken önlemler konusunda saha bilgilendirme çalışmaları başlattı.

SAHA ŞEFİNDEN TEMAS VE İLK MÜDAHALE UYARISI

İpekyolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Şefi Şaban Bor, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gerekli tedbirleri hızlıca aldıklarını ifade etti. Çocukların sahipsiz hayvanlarla temasından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bor, olası bir ısırma veya tırmalama durumunda temas bölgesinin bol su ve sabunla yıkanması, ardından da vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Müdürlük olarak kırsal ve merkez mahallelerde kesintisiz çalışmaya devam ettiklerini ekledi.