Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 660 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, 29 yaşındaki şüpheli N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Ekiplerce araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 660 bin TL olan 492 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.