Van'da gün boyunca etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, hava ulaşımında belirgin aksamalara yol açtı. Rüzgarın şiddeti nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen yolcu uçakları zorluk yaşadı. Olumsuz hava şartları sebebiyle havalimanına yaklaşan bazı uçaklar, güvenlik gereği pisti defalarca pas geçmek durumunda kaldı.
BİR UÇAK MUŞ'A YÖNLENDİRİLDİ
İniş için havada turlar atarak deneme yapan İstanbul-Van, İzmir-Van ve Ankara-Van seferlerini gerçekleştiren uçaklar, koşulların uygun hale gelmesiyle güvenli bir şekilde inişlerini tamamladı. Uçakların pisti pas geçmesi kabin içindeki yolcular arasında kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu.
Öte yandan, İstanbul-Van seferini yapan bir başka yolcu uçağı ise risk almayarak Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na yönlendirildi.