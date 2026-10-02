Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri takiplere bir yenisini ekledi.

PAZARLAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ekipler, elindeki tarihi nitelikteki eseri pazarlamak için müşteri arayışında olduğu belirlenen 53 yaşındaki M.D.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin hareketlerini izleyen jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

310 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA ALTIN YALDIZLI TEVRAT

İpekyolu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheli M.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üstünde ve adresinde yapılan aramalarda; 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerine şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ve İbranice ibareler barındıran, altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, ele geçirilen tarihi eser incelenmek ve dönemi tespit edilmek üzere ilgili müze birimlerine teslim edildi.