Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.'nin yurt dışından sıvı metamfetamin getirdiği tespit edildi.
BİDONLARA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU
Elde edilen bilgiler üzerine İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, bidonların içine gizlenmiş 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.