İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmaların ardından kentin 12 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

62 BİN SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçunu işledikleri tespit edilen 92 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda kesici ve delici alet bulundu.