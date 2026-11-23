Van’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı ve eğitimi olumsuz etkiledi. Kent genelinde 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, 4 ilçede okullar tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Van kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 15 mahalle ve 5 mezra olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri bölgede yoğun çalışma başlattı.

4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı ve beraberindeki buzlanma riski nedeniyle Çaldıran, Özalp, Saray ve Muradiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer ayrıca söz konusu 4 ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağını duyurdu.