Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede seyir hâlindeki bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontroller sırasında uyuşturucu arama köpeği, yolculardan C.A.’nın çantasına tepki verdi.
Çantada yapılan aramada 1 kilo 32 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan C.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.