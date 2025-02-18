Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katılan ve gözaltına alınan 18 kişi, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Bu yeni tutuklamalarla birlikte, protestolara katılan ve tutuklanan kişi sayısı 40’a ulaşmış oldu. Dün de 22 kişi tutuklanmıştı.

Protesto eylemlerinde gözaltına alınanlar, gruplar halinde adliyeye sevk edilerek savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi. Bugün tutuklananlar arasında 5'i çocuk olmak üzere 18 kişi bulunuyor.

Gözaltındaki toplam kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınanların büyük kısmı, "Örgüt üyesi olmak" ve 2911 sayılı yasa kapsamında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılanacak.