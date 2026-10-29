Kaza, dün akşam saatlerinde Hakkari-Van kara yolunun Güzeldere Tüneli güzergâhında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van ve Başkale ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum’un Şenkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı Akalan’ın, Başkale ilçesindeki görevinden döndüğü öğrenildi.

Şehit polis memuru Tayfun Akalan için Van Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Törene Van Valisi Ozan Balcı, 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez’in yanı sıra şehidin silah arkadaşları ile ailesi katıldı.

Törende şehidin babası Suat Akalan, annesi Zübeyde Akalan ve eşi Sibel Akalan da hazır bulundu.

Saygı duruşuyla başlayan törende şehit polis memurunun öz geçmişi okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Akalan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Tören sırasında şehidin tabutuna sarılan annesi ve eşi, büyük üzüntü yaşadı. Güçlükle ayakta durabilen anne Zübeyde Akalan’ı polis memurları teselli etti.

Şehidin eşi Sibel Akalan ise kucağındaki küçük çocuğuyla eşini son yolculuğuna uğurladı. Duygusal anların yaşandığı törende, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.

Evli ve iki çocuk babası şehit polis memuru Tayfun Akalan’ın naaşı, Van’daki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara’nın Altındağ ilçesine götürülmek üzere Van Jandarma Filo Komutanlığı’na gönderildi.