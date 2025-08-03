Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sağ bek ve orta saha takviyesi için harekete geçti.

Talip olduğu bütün sağ bek adayları bir anda transferin gözdesi haline gelen Kartal’ın yeni hedefi Coventry City’nin Hollandalı oyuncusu Milan van Ewijk oldu. 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere’de Championship yerine amacı olan bir takımda forma giymek istiyor. Van Ewijk, Beşiktaş’ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakıyor.

ORTA ALANA YILDIZ İSİM

Beşiktaş, aradığı orta saha oyuncusunu Al-Ahli’de buldu. Siyah-beyazlılar, Fildişili 6 numara Franck Kessie için Suudi Arabistan kulübü ile temasa geçti. Bir yıl daha sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak yerine satın almak isteyen Kartal, 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Al Ahli ile pazarlığa girdi.