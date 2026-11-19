Vincent van Gogh'un 1890'da, hayatının son iki ayında yaptığı “Châtaigniers en fleurs” (Çiçek Açmış Kestane Ağaçları) tablosu, New York'taki Sotheby's müzayedesinde 190,4 milyon dolara satıldı. BBC'nin haberine göre bu satış, sanatçının müzayede rekorunu kırdı.

Van Gogh'un önceki müzayede rekoru, 2022'de kaydedilen 117,2 milyon dolardı. Satış öncesinde 180 milyon dolar değer biçilen tablonun alıcısı açıklanmadı.

SATIŞTAN SAATLER ÖNCE UZLAŞMA

Çarşamba günkü satış, eserin Nazilerin yükseldiği dönemde baskı altında elden çıkarıldığı iddiasına ilişkin anlaşmazlığın çözülmesinin ardından gerçekleşti. Sotheby's, müzayededen saatler önce tablonun sahibi Blaquier-Arrieta ailesi ile önceki Alman sahipleri Fischer ailesinin mirasçıları arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Fischer ailesinin mirasçılarını temsil eden avukat, tablonun İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Amsterdam'da, ailenin yayınevinin Naziler döneminde uğradığı mali kayıplar nedeniyle satıldığını öne sürdü.

Sotheby's açıklamasında, “Tablonun Nazi dönemine ait karmaşık geçmişi ve Fischer ailesinin Holokost sırasında yaşadığı acılar göz önünde bulundurularak iki aile karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüme ulaştı” ifadelerini kullandı.

1909'DA SAMUEL FISCHER SATIN ALDI

Sotheby's'in aktardığına göre tabloyu 1909'da Alman yayıncı Samuel Fischer satın aldı. Eser, 1932 ya da 1933'te Amsterdam'da Paul Cassirer'e emanet edildi; Fischer'in 1934'teki ölümünün ardından da ailesinde kaldı. Tablo, 1936'da Paris'te Henriette ve Marcel Kapferer'e geçti.

Blaquier ailesi eseri 1975'te satın aldı ve yarım asrı aşkın süre elinde tuttu. Sotheby's, yağlı boya tabloyu Van Gogh'un o dönemine ait olup hâlâ özel koleksiyonlarda bulunan en önemli sanat eserlerinden biri olarak nitelendiriyor.