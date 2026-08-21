Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların en büyük uğrak noktası haline geliyor. Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla birlikte günlerinin büyük bölümünü suda geçiren çocukların saçları, gölün kimyasal yapısı nedeniyle sarıya dönüyor.

"SAÇLARIMIN SARI HALİNİ SEVİYORUM"

Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan Miran Çikla, her gün göle girdiklerini ve saçlarının sarı olduğunu belirterek, "Saçlarımın sarı halini seviyorum" dedi. Aynı mahallede yaşayan Furkan Çikla ise bu durumun çocuklar arasında yaygın olduğunu vurgulayarak, "Burada göle giren çocukların saçları sodanın etkisiyle sarı oluyor. Sarı saç yakışıyor ve daha güzel oluyor. Kış aylarında saçlarımız tekrar siyah oluyor. Öğretmenler bizi gördüklerinde 'Saçınızı boyatmışsınız', 'Saçlarınızı boyatmayın' diyorlar. Biz de onlara bu durumu anlatıyoruz" diye konuştu.

Yaylıyaka Mahallesi'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Ahmet Çikla da çocukların yazın sürekli göle girdiğini, bu durumun hem çocukların hem de yetişkinlerin hoşuna gittiğini söyledi. Çikla, "Çocukların büyük çoğunluğu saçlarının sararmasından mutlu. Yazın bir çocuğu gördüğünüz zaman kışın tanıyamıyorsunuz. Saçları simsiyah oluyor. Yaz aylarında göle girdikleri için saçları ve imajları tamamen değişiyor. Tabii saçların eski haline dönmesi hemen olmuyor. Birkaç ay içerisinde ve saçları tıraş oldukça eski renklerine dönüyor. Bizim de çocukluğumuz bu Van Gölü kıyısındaki mahallede geçti. Biz de çocukluğumuzda Van Gölü'ne girdiğimiz zaman saçlarımız böyle sararıyordu" ifadelerini kullandı.

Gölün etkisinin tatlı suyla yıkama alışkanlığına bağlı olduğunu belirtenler de var. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan işletmeci Ercan Güven, "Bu çocuklar yaz aylarında okullar kapanır kapanmaz yüzmeye geliyorlar. Gölden çıkınca saçlarını tatlı suyla yıkayanların saçlarında değişiklik olmuyor. Diğerlerinin saçları ise bir ayda sararıyor" şeklinde konuştu.

Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan Sefa Avşar da Van Gölü'ne girdiği için saçının sarardığını ve bu durumu sevdiğini belirtti. Avşar, "Saçımın sararmasını çok seviyorum. Yaz tatilinde arkadaşlarımızla birlikte gelip, Van Gölü'ne giriyoruz" dedi.

Uzmanlar, saçlardaki renk değişiminin göl suyundaki sodanın yanı sıra güneş ışınlarının da etkisiyle oluştuğunu belirtiyor.