Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, 11 kişi yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı kazada, ilçe görevinden dönen üç polis memurunun da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van ve Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan, Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, polis memuru Tayfun Akalan'ın şehit olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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