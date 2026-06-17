Örnek No:55*

T.C.

VAN İCRA DAİRESİ

2025/1067 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1067 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :Van İl, Edremit İlçe, ESKİCAMİ Mahalle/Köy, HARABEKÖY Mevkii, 156 Ada, 55 Parsel Nolu ARSA. TAŞINMAZIN KONUMU VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ Taşınmaz Van-Bitlis Karayolu üzerinde bulunmakta olup Van Adliye Sarayına 16,85 km, Van Valiliğine (merkez) 18,39 km mesafesindedir. Taşınmaz çevresinde yapılaşma bulunmamakta olup meskûn mahalde ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup tercihli ve gelişmekte olan bir konumdadır. TAŞINMAZIN ÖZNİTELİKLERİ: Taşınmaz 1.321,16 m2 yüz ölçümüne sahip ARSA niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz ham toprak olup, eğimli ve taşlık bir yapıya sahiptir. Taşınmazın geometrik şekli üçgendir.Taşınmaz tek yola cepheli olup; yola göre arsa genişliği 60,6 metre, derinliği ortalama 20 metredir. Taşınmaza ana yoldan ulaşım mümkün olmadığı yol ile arasında yaklaşık 3-9 metre kot farkı bulunmaktadır. Taşınmaz göl manzaralıdır. İmar planında Günübirlik Tesis Alanı E=0.20 ve Yençok=5.50 m olarak planlanmıştır. Herhangi bir bilgi ve belge (yapı ruhsatı, proje ve ekleri) Belediyemizin arşivinde bulunmamaktadır." denilmiştir. KIYMET TAKDİRİ, bulunduğu mevkii, fiziki durumu, şehir merkezine uzaklığı, ulaşım kolaylığı, imar durumu, kamu hizmetlerinden yararlanma durumu, civarda pazara çıkarılmış gayrimenkul fiyatları, bölgede yapılaşma durumu, emlak alım-satım durumu, alım gücü ve güncel piyasa fiyatları göz önüne alındığında satış konusu taşınmazın tamamı (1/1 hisse) değerinin ise 20.000.000 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Edremit/Van / VAN

Yüzölçümü : 1.321,16 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi 156 ada 55 no.lu parsel olan taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: : Beyan"Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02489599