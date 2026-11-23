Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Van'da etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve çevresinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken park halindeki araçlar karla kaplandı.

ÇALDIRAN VE MURADİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çaldıran Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Muradiye Kaymakamlığı da yaptığı açıklamada ilçedeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 23 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

BAZI KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Kaymakamlıkların açıklamalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.