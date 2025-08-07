Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Feyenoord karşısında 19. dakikasında yenik duruma düşen Fenerbahçe, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında Anis Hadj Moussa'nın golü yeniden öne geçen Feyenoord'da teknik direktör Van Persie, büyük bir sevinç yaşadı.
Feyenoord'un başındaki ilk Avrupa kupası galibiyetini yaşayan Robin van Persie'nin sevinci, sosyal medyada gündeme oturdu. 24 Şubat 2025'te takımın başına geçen Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Inter'e evinde 2-0, deplasmanda ise 2-1 yenilerek elenmişti.