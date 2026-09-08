Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde yakalanan Tançalan, işlemleri için Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

TCK 301 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan’ı ikametinde gözaltına aldı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İÇİN DE MALİ ARAŞTIRMA

Tançalan’ın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin yanı sıra düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar da incelemeye alındı.

Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılırken adli makamlar tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) inceleme talep edildi.

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Mehmet Fatih Tançalan’ın emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Tançalan’ın Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma ve mali inceleme sürecinin maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.