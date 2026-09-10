“Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan’ın tutuklanmasının ardından eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı.

44 MİLYON LİRALIK TAKILAR GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam ve düğünlerinde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün evliliği, düğünde sergilenen yaklaşık 44 milyon TL değerindeki takılarla gündeme gelmişti.

Tançalan, gözaltına alınmasının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ÇAĞLA ÖZ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Tançalan’ın tutuklanmasının ardından Çağla Öz sosyal medya hesabını kapatarak sessizliğe çekildi.

ALTINLAR KİRALIK ÇIKTI

Düğünde takılan altınlarla ilgili ifade veren şüpheli, ziynet eşyalarını Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını öne sürdü. Şüpheli, “Altınları düğünden sonra iade ettik” dedi.

Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle bazı şirketlerin düğüne sponsor olduğunu savunan şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etti.

MAHKEME: DOSYADA BELGE YOK

Hakimliğin kararında ise düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğinin şüpheli tarafından ifade edildiği ancak soruşturma evrakında bu iddiayı destekleyen herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı belirtildi.

Kararda, isnat edilen suçun kanunda düzenleniş şekli ve öngörülen ceza miktarı birlikte değerlendirilerek, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığı ve tutuklama kararı verildiği kaydedildi.