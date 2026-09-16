Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan’ın Van’da gerçekleşen düğününe ait lüks ve gövde gösterisi içeren görüntüler soruşturma konusu olmaya devam ediyor.

EŞİNİN ARDINDAN ÇAĞLA ÖZ DE İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

Düğün görüntülerinin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında ilk olarak damat Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın devamında 12 Eylül'de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan ve Van'a sevk edilen Çağla Öz Tançalan da "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

MASLAK'TAKİ SİTEDEN AYRILIŞ ANI KAMERADA

Soruşturma sürerken, tutuklu fenomen Çağla Öz Tançalan'ın polis ekiplerince gözaltına alınmadan kısa süre önceki görüntüleri gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çağla Öz’ün gösterişli düğünden iki gün sonra İstanbul Maslak'ta ikamet ettiği lüks siteden ayrıldığı anlar saniye saniye yer aldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devasa banka hareketleri, lüks araç devirleri ve takı iddiaları üzerindeki geniş çaplı incelemesi devam ediyor.