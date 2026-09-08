Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Öte yandan, düğününde takıldığı öne sürülen yüksek miktardaki altınlar için de mali inceleme başlatıldı. Peki, Kara Haydar kimdir, Mehmet Fatih Tançalan kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir isimdir. Tançalan'ın sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar ve hakkında gündeme gelen görüntüler, son dönemde kamuoyunun dikkatini çekti.

MEHMET FATİH TANÇALAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla bağlantılı olarak soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet Fatih Tançalan'ı 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Tançalan, işlemleri yapılmak üzere Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tançalan hakkında 25 olay kaydı bulunduğu da belirtildi.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR İÇİN İNCELEME

Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmanın yanı sıra, sosyal medyaya yansıyan düğün görüntülerinde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar da incelemeye alındı.

Söz konusu altınların ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldığı ve adli makamlar tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) inceleme talep edildiği aktarıldı.

KARA HAYDAR'IN ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Mehmet Fatih Tançalan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tançalan'ın Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen adli ve mali incelemelerin devam ettiği belirtildi.

KARA HAYDAR KİMDİR?

Haydar Kara’nın yaşı hakkında açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kamuya açık paylaşımlara göre, iş insanı kimliğiyle bilinen Kara Haydar'ın farklı sektörlerde işyerleri olduğu biliniyor. Özellikle galeri ve kafeleri olduğu biliniyor.