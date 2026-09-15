Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması sürerken, çiftin geçmişine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Van'daki takı merasimi ve lüks düğünleriyle gündeme gelen çiftin, yaklaşık 10 yıl önce ağır bir ceza davasının tarafları olduğu belirlendi.

10 YIL ÖNCEKİ TV KAYITLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yeniden paylaşılan eski televizyon haberlerinde, Çağla Öz’ün Mehmet Fatih Tançalan hakkında ağır ithamlarda bulunduğu görüldü. Çağla Öz’ün annesi Nilgün Ö.’nün 2016 yılında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi olmasıyla başlayan adli süreç, mahkeme kayıtlarına da yansıdı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Öz "katılan mağdur", Tançalan ise "sanık" sıfatıyla yargılandı.

SİLAHLI BASKI İDDİASI VE KESİNLEŞEN HAPİS CEZASI

Dava dosyasındaki bilgilere göre Öz, o dönem Tançalan’ın kendisine baskı yaptığını ve silah gösterdiğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Tançalan ise eylemleri reddederek aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu savundu. Yargılama sonucunda mahkeme, Tançalan’ı "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan mahkûm etti. 2018 yılında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası, 2020 yılında üst mahkemece onanarak kesinleşti.

GEÇMİŞTE DAVALIK OLMUŞLARDI

Geçmişte mağduru olduğu Tançalan ile 2026 yılında evlenen Çağla Öz Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında yeniden adli mercilerin radarına girdi. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. İstanbul'da gözaltına alınarak Van'a sevk edilen Çağla Öz Tançalan da 14 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında bir yakını daha tutuklanırken, anne N.Ö. ve bir diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.