“Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’dan yeni bir suçlama geldi. Aydın, yaklaşık bir ay önce Tançalan ile yaşadığını belirttiği olayda iş yerine “çökme” girişiminde bulunulduğunu öne sürdü. Aydın, bu iddiasına ilişkin mesaj ve yazışmaların da elinde bulunduğunu söyledi.

“BU ARKADAŞ BANA ‘YERSEN’ YAPTI”

Tançalan’ın ismini başta vermeden kendisine yönelik girişimi anlatan Aydın, söz konusu kişiyi “kabadayı” ve “mafyamsı” ifadeleriyle tanımladı.

Yaklaşık bir ay önce yaşandığını söylediği olayı anlatan Aydın, “Şimdi bu arkadaşla alakalı bir ay önce yaşadığım bir hikâye var. Bu arkadaş bana ‘yersen’ yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLSAM BİR DOSYA DA BENDEN YER”

Elinde mesaj ve yazışma kayıtlarının bulunduğunu belirten Aydın, buna rağmen henüz şikâyetçi olmadığını söyledi.

Aydın, “Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEDİĞİM DAKİKA BİR DOSYASI DAHA OLUR”

Muhammet Aydın, devletin gerekli adımları atacağına inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz.”

Aydın’ın açıklamaları, Tançalan hakkında devam eden soruşturma sırasında yeni bir suçlamayı gündeme getirdi. Söz konusu iddia hakkında herhangi bir yargı kararı bulunmadığı gibi Aydın’ın bahsettiği mesaj ve yazışmaların içeriği de kamuoyuna açık şekilde paylaşılmadı.

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANMIŞTI

“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül’de Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DÜĞÜNDEKİ ALTIN VE PARALAR İNCELENİYOR

Tançalan’ın eşi Çağla Öz ile yaptığı gösterişli düğün de soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı. Düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

Tançalan ve Çağla Öz’ün mal varlıkları ile mali ilişkilerinin incelenmesi amacıyla MASAK’tan da inceleme talep edildi.

ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINA ALINDI

Tançalan’ın tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Eşi Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı.

Soruşturma sürerken Muhammet Aydın’ın açıklamaları da dosyaya ilişkin yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Aydın, Tançalan’ın iş yerine yönelik bir girişimde bulunduğunu öne sürerken bu olayla ilgili mesaj ve yazışma kayıtlarının elinde olduğunu belirtti.