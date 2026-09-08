Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Tançalan, 8 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DÜĞÜNDEKİ TAKILAR İNCELEMEDE
Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan'ın 6 Eylül'de Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlediği düğünde takıldığı belirtilen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası banknotları da soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı araştırma tutanağında, çiftin sosyal medyada sergilediği yaşam tarzı ile mali profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Söz konusu varlıkların kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldığı ve MASAK'tan inceleme talep edildiği bildirildi.
ÇAĞLA ÖZ HESABINI KAPATTI
Öte yandan Çağla Öz Tançalan'ın, eşinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıktı.