Van Spor FK, TFF 2. Lig Yükselme Play-Off final maçında Batman Petrolspor’u penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Trendyol 1. Lig’e yükselme play-off finalinde Van Spor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada şampiyon olan taraf Van Spor FK oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de gol çıkmayınca maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibine 1-0 üstünlük sağlayan Van Spor FK, 1. Lig’e yükselen son takım oldu.
💥 Artı Değer Van Spor FK, 1. Lig'e yükseldi! #FutbolunKalbi— HT Spor (@HTSpor) June 1, 2025
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