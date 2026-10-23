1. Lig'in 12. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Ferhat Çalar
Boluspor: Tafas, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Dk. 9 Furkan Metin), Cuesta, Canberk Ömer Özdemir (Dk. 76 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç (Dk. 77 Lopez), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Escobar), Muhammed Mert (Dk. 90 Yunuszade), Ege Özkayımoğlu, Muhammet Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 66 Mustafa Alptekin Çaylı)
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Faruk Can Genç, Sinan Osmanoğlu, Celal Hanalp (Dk. 46 Mehmet Manış), Oulare (Dk. 90 Kadir Seven), Özkan Yiğiter (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mehmet Özcan, Ozan Can Kökçü (Dk. 76 Khan), Alhaft (Dk. 89 Medeni Bingöl), Yenne, İlkan Sever (Dk. 76 Oliveira)
Goller: Dk. 58 Hikmet Çiftçi (Penaltıdan), Dk. 70 İlkan Sever, Dk. 90 Oliveira (Artı Değer Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 12 Bertu Alican Özyürek, Dk. 49 Tolunay Artuç, Dk. 56 Bartu Göçmen, Dk. 62 Gonzalez, Dk. 90 Lopez (Boluspor), Dk. 31 İlkan Sever, Dk. 54 Alhaft, Dk. 90 Mehmet Özcan (Artı Değer Vanspor FK)