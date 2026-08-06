Artan hava sıcaklıkları ve yüksek elektrik faturaları, yaz aylarında serinlemek isteyenleri alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor. Klima kullanımının bütçeye getirdiği yük ve sebep olduğu sağlık sorunları nedeniyle, sosyal medyada paylaşılan kendin yap yöntemleri yoğun ilgi görüyor. İnternette kısa sürede yayılan pratik bir teknik, evdeki standart vantilatörleri klimayı aratmayan bir soğutucuya dönüştürüyor. İşte detaylar…

VANTİLATÖRÜ KLİMAYA ÇEVİRME TAKTİĞİ

Geniş bir plastik şişenin ikiye kesilmesiyle başlayan süreçte, kesis alanına yakın kısımlara delikler açılıyor. Bu deliklerden geçirilen ipler yardımıyla şişe parçaları vantilatörün arka paneline sabitleniyor. İçerisine buz küpleri yerleştirilen şişeler sayesinde cihaz çalıştırıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ortama soğuk hava üflemeye başlıyor. Alternatif olarak cihazın arka kısmına buz dolu kaplar koymak veya ön bölümüne nemli bir bez asmak da benzer bir serinlik hissi sunuyor.

ŞİŞELERİN KONUMU ÇOK ÖNEMLİ

Yöntemi uygularken cihazın mekanik ve elektriksel aksamını korumak için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Erimeye başlayan buzların ve şişe dış yüzeyinde oluşan su damlacıklarının kablo veya prize temas etmemesi hayati önem taşıyor. Şişe içinde biriken erimiş suyun periyodik olarak boşaltılması ve buzların tazelenmesi gerekiyor. Ayrıca, nem ve su damlalarının vantilatör motoruna kaçmasını önlemek adına şişelerin konumlandırmasına dikkat edilmesi öneriliyor.