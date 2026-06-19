Türkiye İş Bankası’nın yüzen şubesi İş Vapur, geçtiğimiz aylarda Galataport’ta hizmet vermeye başlamıştı…

66 numaralı tarihi Boğaziçi Vapuru’ndan ilham alınarak inşa edilen nostaljik vapur, birbirinden renkli etkinlikleriyle İstanbul’un yeni kültür sanat duraklarından biri oldu…

21 HAZİRAN’DA SONA ERİYOR

Yarından itibaren ‘Kültür Hatları Festivali’ne ev sahipliği yapacak İş Vapur…

İstanbul’un kültürel mirasını; çağdaş sanat, müzik, edebiyat ve ekoloji temalarıyla buluşturacak…

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde Sanatatak tarafından hazırlanan festival 21 Haziran’a kadar devam edecek. Program, ses ve dans atölyelerinden konuşmalara, münazaralardan okuma tiyatrosuna uzanan zengin ve çok disiplinli bir içerik sunacak…

Plak melodileri ve vapur sesleri eşliğinde sanat

Festivalin ilk günü, müzisyen ve Vokal Akademi’nin genel koordinatörü Ezgi Barhan’ın vapurun salınımını performansa dönüştüren “Ses ve Dans Atölyesi” ile başlayacak. Kültür-sanat gazetecileri Efnan Atmaca ve Emrah Kolukısa “Çağdaş Sanat Dünyayı Değiştirir mi?” başlıklı münazarada sanatın dönüştürücü gücünü tartışmaya açacak…

Ressam Burcu Perçin yürütücülüğündeki “Dinle&Yarat Atölyesi”nde katılımcılar plak melodileri ve vapur sesleri eşliğinde üretim yaparken, söz yazarı ve besteci Güney Marlen ile “Şarkı Sözü Yazma Atölyesi” kelimeler, ritim ve gündelik duygular arasında dolaşacak. Festivalin ilk günü, Ezgi Aydoğanoğlu’nun moderatörlüğündeki “İçinde ‘Deniz’ Geçen Şarkılarla Karaoke” ile neşeli bir kapanış yapacak.

Deniz Kızı Eftelya üzerinden İstanbul’un kültürel hafızasına bakış

İkinci günün odağında ise ekoloji yer alıyor. Deniz biyoloğu ve belgesel yapımcısı Mert Deniz Gökalp ve gazeteci-yazar Mehveş Evin, deniz ekosistemini ve kentle kurduğumuz ilişkiyi tartışacak…

Etnomüzikolog Prof. Dr. Evrim Hikmet Öğüt “Deniz Kızı Eftelya” üzerinden İstanbul’un kültürel hafızasına taze bir perspektiften bakacak…

İş Sanat’ın büyük ilgi gören çocuk kitabı Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut&Somut Kardeşler de her yaştan izleyiciye hitap eden bir okuma tiyatrosu olarak güverteye taşınacak. Ayşegül Sönmez moderatörlüğündeki sürprizlerle dolu “Sanatatak Quiz”in ardından festival, yine deniz şarkılarından oluşan karaoke ile sona erecek.