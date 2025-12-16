Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Trabzonspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Konyaspor mücadeleleri yer aldı.

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KART POZİSYONU

VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: "Bu temas anı. "

Ali Şansalan: "Evet."

Ali Şansalan: "Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum."

Ali Şansalan: "Tamam bir daha oynat."

JHON DURAN'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: "Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Ozan Ergün: "Tamam"

VAR: "Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de topla önce hücum oyuncusunun oynadığını."

Ozan Ergün: "Tamam"

Ozan Ergün: "Evet geldim"

VAR: "Bu temas anı"

Ozan Ergün: "Temas anı, tamamdır"

VAR: "Şimdi ikinci açıdan da hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum"

Ozan Ergün: "Okey, tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum"

VAR: "Doğrudur hocam"

