CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratının tutuklanmasını, parti-siyasi görüş ayrımı gözetmeksiniz protesto eden on binlerce genç, demokratik haklarını kullandığı için polis şiddetine maruz kaldı.

TEKME, GAZ, MERMİ

Saraçhane’de düzenlenen ve taşkınlık yaşanmayan miting dönüşü evlerine giderlerken suratlarına yakın mesafeden biber gazı, bacaklarına plastik mermi sıkıldı. 4-5 polis yere serdikleri bir genç kızı tekmeledi. Kask numarası belirsiz bir Çevik Kuvvet polisinin, Türk bayraklı gence uçan tekmesi pes dedirtti. Bazı polisler meslektaşlarının uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Bir sivil polis, Çevik Kuvvet tarafından gözaltına alınmak istendi. Orantısız müdahale sadece İstanbul’da sınırlı kalmadı. ODTÜ’ye gece yarısı giden ekipler çimlerin üzerinde şarkı söyleyen üniversiteli gençlere şiddet uyguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önayak olduğu ikinci çözüm sürecinin rüzgarını arkasına alan DEM Partiler, 26 yıldır İmralı’da tutuklu bulunan kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için harekete geçti.

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Önceki gün Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, teröristbaşı Öcalan’ın 77 yıl önce doğduğu Şanlıurfa’nın Ömerli köyüne yürüyüş düzenledi. Kırmızı yelekli yüzlerce polis ile Çevik Kuvvet timleri, üzerlerinde “Özgürlüğe Yürüyoruz” yazılı yelekler giyen göstericilerin önünde etten duvar ördü. Yürüyüş sırasında “Önder Apo’ya özgürlük”, “Gençlik Apo’nun fedaisidir” sloganları atıldı. Örgüte yakın medya kuruluşları, yürüyüşü sitelerinden ve sosyal medyadan canlı yayınladı. Yarın teröristbaşının doğduğu köye varacak olan DEM Partililer, “Yeni bir başlangıcın ilanını tamamlayacağız” dedi.

DÜŞMAN MUAMELESİ

Adalet için sokağa çıkanlara acımasızca müdahale eden Çevik Kuvvet ekipleri, gençlerin suratına yakın mesafeden biber gazı sıkarken en ufak bir merhamet göstermedi.

PİKNİĞE GİDER GİBİ

Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için yürüyüşe geçenlerin etrafında polis güvenlik kordonu oluşturuldu. Kanlı örgütün liderine özgürlük isteyenler rahat rahat yürüdü.