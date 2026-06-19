''Var Mısın Yok Musun" yarışması yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan programda bu kez yarışmacı koltuğuna Hilal oturdu.

Yarışmada hayat hikayesiyle izleyenleri duygulandıran Hilal, büyük ödüle ulaşmak için çıktığı yarışmada unutulmaz anlara imza attı.

PİLAVCI AÇMAK İÇİN YARIŞMAYA KATILDI

Mardinli olduğunu belirten Hilal, 7 yaşından beri ailesine ve kardeşlerine bakmak için sürekli çalıştığını belirtirken hayat hikayesini gözyaşları içinde anlattı.

Yıllardır yaşlı annesi ve babasının ağır işlerde uğraştığını anlatan Hilal, ''Babama pilavcı dükkanı açmak için yarışmaya katıldım. Annemde emekli olur.'' dedi.

5 milyon liralık büyük ödül hayaliyle yarışmaya başlayan Hilal, ilk etapta başarılı bir performans sergiledi. Ancak ilerleyen dakikalarda kutulardan çıkan yüksek miktarlar heyecanı artırdı.

VAR MISIN YOK MUSUN HİLAL KAÇ TL KAZANDI?

Yarışmanın ilerleyen bölümünde bankanın teklifi Hilal'e ve yarışmacılara cazip geldi. Son iki kutu kalmasının ardından Hilal'e 850 bin liralık teklif sunuldu. Teklifi kabul etmesi yönündeki beklentilere rağmen Hilal, herkesi şaşırtarak teklifi geri çevirdi.

Stüdyoda heyecan doruğa çıkarken Hilal, önündeki kutuyu açma kararı aldı. Kutudan çıkan miktar ise herkesi sevindirdi.

Hilal'in açtığı kutudan tam 1 milyon lira çıktı. Böylece büyük bir risk alan yarışmacı, bankanın teklifini reddederek milyonluk ödülün sahibi oldu.

Yarışmadaki performansı ve yaşadığı sevinç dolu anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.